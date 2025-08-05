مجد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:مجد بسام علبي (مواليد عام 2011، لبناني)الذي غادر بتاريخ 01-08-2025 منزل ذويه الكائن في بلدة إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 590135-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.