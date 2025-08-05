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لبنان

مجد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:10
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:
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مجد بسام علبي (مواليد عام 2011، لبناني)
الذي غادر بتاريخ 01-08-2025 منزل ذويه الكائن في بلدة راشيا إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر راشيا الوادي في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 590135-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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