قاسم يُهدد إسرائيل إذا شنّت حربًا جديدة على لبنان ويؤكد: نرفض تسليم السلاح

دعا لـ" " الشيخ نعيم في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ إلى "الإسراع في إنجاز المحاكمات والتحقيقات بعيداً عن التسييس الذي أخّر النتائج إلى هذه المرحلة".

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وقال قاسم خلال الاحتفال التكريمي الذي نظّمه "حزب الله" إحياءً لذكرى محمد سعيد إيزدي في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبية لبيروت: "في بناء لن يتم إلا بالتشارك في إطار وتحديد الأولويات وعدم الخضوع للوصاية الخارجية".

وشدّد على أنّ "حزب الله" التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدوّ أو بالتعاون مع الدولة، أما فانقلبت على الاتفاق وخرقته آلاف المرات".

وأضاف قاسم: "المذكرة الثالثة للموفد الأميركيّ توم برّاك أسوأ من الأولى والثانية، ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50% من البنية التحتية في غضون 30 يوماً".

وقال: "لا نقبل بالتخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الاسرائيلي".



وتسأل قاسم: هل تسليم السلاح بناء لطلب اسرائيل يعزز سيادة لبنان؟، مشددا على رفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار "العداون ".



وهدّد إسرائيل قائلاً: "إذا شنت حربًا جديدة على لبنان، فستسقط الصواريخ عليها".



وأشار إلى أنّ "البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذاً دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها".



واعتبر قاسم، انّ "على الدولة وضع خطط لمواجهة الضغط وحماية الأمن والسيادة لا تجريد مواطنيها من قدرتهم وخسارة أوراق القوة"ن مشيرا إلى انّ " هي جزء من دستور منصوص عليها هناك ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل يتطلب توافقاً".