Advertisement

لبنان

منيمنة: لا مكان لاي مكابرة

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1400976-638900136574874517.png
Doc-P-1400976-638900136574874517.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة "اكس": "يترقب اللبنانيون اليوم هذه الجلسة المصيرية لمجلس الوزراء وما سيصدر عنه، متأملين أن يكرس بقرار واضح لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، وان يؤكد على سيادة الدولة الكاملة على اراضيها، وعلى خطة حصر السلاح بيد الدولة و الذي هو مصلحة لبنانية وطنية.
Advertisement

ان كافة القوي السياسية في الحكومة مدعوة لان تكون جزءا من هذا القرار التاريخي انسجاما مع ما تم التوافق عليه في البيان الوزاري.

لا مكان لاي مكابرة ومحاولة تهويل على اللبنانيين داخليا، فهذا الامر مرفوض، ولن يغير في واقع ما اوصلنا اليه السلاح خارج الدولة من انقسام وضعف.

فقط وحدتنا الوطنية والتزامنا بالدستور والتفافنا حول مؤسساتنا وجيشنا الوطني، يعطونا فرصة بناء دولة قادرة وعادلة تحمي بلدنا وتؤمن مستقبلا مزدهرا لجميع اللبنانيين".
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام السوري للعربية: هناك مجموعات لا تزال تحاول إيجاد مكان لها خارج إطار الدولة
lebanon 24
05/08/2025 23:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الايراني: لا مكان آمنا في إسرائيل
lebanon 24
05/08/2025 23:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فينيسيا ترفع لافتات ضد إعلامية شهيرة قبل زفافها الفاخر: "لا مكان للأثرياء هنا"
lebanon 24
05/08/2025 23:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الشعبية: المجازر الجماعية والقصف المكثف لأي مكان في قطاع غزة أصبحا قاعدة ثابتة في نهج الاحتلال الاسرائيلي
lebanon 24
05/08/2025 23:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:08 | 2025-08-05
15:43 | 2025-08-05
15:28 | 2025-08-05
15:14 | 2025-08-05
15:11 | 2025-08-05
15:01 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24