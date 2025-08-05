الجيش منتشر في كافة المناطق.. وتحذير من التعرّض للسلم الأهلي

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أفادت مصادر أمنية لـ "العربية" ان الجيش منتشر في كافة المناطق لمنع أي احتكاكات في الشارع.وقالت المصادر الأمنية لـ "العربية" إن "أي تجمع يعرض السلم والأمن الداخلي للخطر سنتعامل معه بالقانون".