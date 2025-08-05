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لبنان

الجيش منتشر في كافة المناطق.. وتحذير من التعرّض للسلم الأهلي

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:45
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أفادت مصادر أمنية لـ "العربية" ان  الجيش منتشر في كافة المناطق لمنع أي احتكاكات في الشارع. 

وقالت المصادر الأمنية لـ "العربية" إن "أي تجمع يعرض السلم والأمن الداخلي للخطر سنتعامل معه بالقانون". 
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