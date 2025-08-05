غدًا... وقفة تضامنية للتيار دعمًا لمدير عام كازينو لبنان

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"تحت عنوان " سجين سياسي" وأحياء لذكرى ٧ آب، ينظم الحر وقفة تضامنية مع مدير عام الأربعاء ٦ آب ٢٠٢٥ الساعة ٦ مساء في ساحة ٧ آب في العدلية".