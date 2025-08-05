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لبنان

غدًا... وقفة تضامنية للتيار دعمًا لمدير عام كازينو لبنان

Lebanon 24
05-08-2025 | 11:51
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صدر عن التيار الوطني الحر، البيان الآتي: 
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"تحت عنوان "رولان خوري سجين سياسي" وأحياء  لذكرى ٧ آب، ينظم التيار الوطني الحر وقفة تضامنية مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري الأربعاء ٦ آب ٢٠٢٥ الساعة ٦ مساء في ساحة ٧ آب في العدلية".
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