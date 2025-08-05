على متن دراجة... مجهول أطلق النار عليه ولاذ بالفرار

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وقد نُقل الجريح إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف الأسباب بعد.وعلى الفور، حضرت وحدات من الجيش إلى المكان وفرضت طوقًا أمنيًا في موقع الحادثة.