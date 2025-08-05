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لبنان

على متن دراجة... مجهول أطلق النار عليه ولاذ بالفرار

Lebanon 24
05-08-2025 | 12:21
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أقدم مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق النار من مسدس حربي على المدعو "م. ع" في محلة شارع المطران في طرابلس، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، قبل أن يلوذ بالفرار، وذلك بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد نُقل الجريح إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف الأسباب بعد.
 

وعلى الفور، حضرت وحدات من الجيش إلى المكان وفرضت طوقًا أمنيًا في موقع الحادثة.


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