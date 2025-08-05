اللواء لاوندس يستقبل السفير بخاري وسلام الأشقر: تعزيز التعاون الأمني بين لبنان والسعودية وإندونيسيا

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استقبل لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في مكتبه في المقر العام، سفير في وليد بخاري، في زيارة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية.كما استقبل اللواء لاوندس القائم بأعمال سفارة لبنان في وسفير لبنان المعيّن في إندونيسيا سلام سلمان الأشقر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، خصوصاً في ما يتعلق بدعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.وتندرج هاتان الزيارتان في إطار التأكيد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الشراكة بين لبنان والدول الصديقة لما فيه مصلحة الاستقرار العام.