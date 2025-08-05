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لبنان

إعلان هام من شركة كهرباء زحلة... إليكم مضمونه

Lebanon 24
05-08-2025 | 13:33
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صدر عن شركة كهرباء زحلة، ما يلي: 
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"تعتذر شركة كهرباء زحلة عن انقطاع التيار الكهربائي جرّاء عطل أدى إلى إنقطاع معمل الإنتاج وتعمل فرق الصيانة على إعادة التيار بأسرع وقت ممكن. شكرا لتفهمكم". 
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