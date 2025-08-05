إعلان هام من شركة كهرباء زحلة... إليكم مضمونه

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"تعتذر شركة كهرباء عن انقطاع الكهربائي جرّاء عطل أدى إلى إنقطاع معمل الإنتاج وتعمل فرق الصيانة على إعادة التيار بأسرع وقت ممكن. شكرا لتفهمكم".