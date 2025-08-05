التيار الوطني الحر يرد على mtv: لا أجنحة في صفوفنا وموقفنا من السلاح واضح

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نفى في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ما ورد في تقرير بثّته قناة وتحدث عن وجود "أجنحة" داخل صفوف تختلف في مواقفها من سلاح .وأكد التيار أن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة" ويهدف إلى تشويه صورته، مشدداً على أن "موقف الحر واضح وموحد"، ويقوم على "حتمية حصرية السلاح بيد الدولة، دفاعاً عن وحماية له من الاعتداءات والإرهاب".