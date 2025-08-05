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لبنان

التيار الوطني الحر يرد على mtv: لا أجنحة في صفوفنا وموقفنا من السلاح واضح

Lebanon 24
05-08-2025 | 14:04
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نفى التيار الوطني الحر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ما ورد في تقرير بثّته قناة mtv وتحدث عن وجود "أجنحة" داخل صفوف التيار تختلف في مواقفها من سلاح حزب الله.
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وأكد التيار أن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة" ويهدف إلى تشويه صورته، مشدداً على أن "موقف التيار الوطني الحر واضح وموحد"، ويقوم على "حتمية حصرية السلاح بيد الدولة، دفاعاً عن لبنان وحماية له من الاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب".
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