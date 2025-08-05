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لبنان

بعد إصابته بطلق ناري قبل يومين... وفاة شاب في شمسطار (صورة)

Lebanon 24
05-08-2025 | 14:55
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توفي شاب من آل طفيلي، مساء اليوم الثلاثاء، متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلق ناري قبل يومين خلال اشكال في بلدة شمسطار قضاء بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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