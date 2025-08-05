إصابة 3 ضباط في صور.. إليكم ما حصل

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قامت مجموعة من الشبان بالإعتداء على 3 ضباط في الجيش داخل مسبح "رست هاوس" في صور ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى في حين فرّ الجناة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، وبوشرت التحقيقات.