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لبنان

إصابة 3 ضباط في صور.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:11
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قامت مجموعة من الشبان بالإعتداء على 3 ضباط في الجيش داخل مسبح "رست هاوس" في صور ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى في حين فرّ الجناة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وحضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، وبوشرت التحقيقات. 
 
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