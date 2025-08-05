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لبنان

هل سيشارك وزيرا البيئة والصحة في جلسة الخميس؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:28
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أفادت معلومات الـ"lbci"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "من المقرر مبدئيًا أن تحضر وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الصحة ركان ناصر الدين جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس".
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وكان وزير الإعلام بول مرقص، كشف أن "الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقًا رئيس الحكومة نواف سلام".
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