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لبنان

سماع دويّ قوي في صيدا... وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:43
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سُمع مساء اليوم الثلاثاء دويّ قوي في منطقة صيدا.
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وبعد التحقق، تبيّن أن الصوت ناتج عن انفجار إطار شاحنة عند جسر الأولي.
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