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لبنان

بعد طعن 3 ضباط في صور... هذا ما قام به الجيش

Lebanon 24
06-08-2025 | 00:32
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أصيب ضابطان في الجيش وثالث في الأمن العام بجروح مختلفة في عملية طعن إثر إشكال خلال مباراة في كرة القدم داخل "الرست هاوس" في صور، نقلوا اثرها الى المستشفى، فيما فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة.
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وعلى الأثر، فرض الجيش طوقًا أمنيًا في محيط الاستراحة، وسيرَ قوّة مؤللة إلى بلدة قانا بحثًا عن شخصين آخرين يُشتبه في مشاركتهم في الاعتداء، كما نفذ حملة مداهمات في الحوش وحناويه .
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