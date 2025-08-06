بعد طعن 3 ضباط في صور... هذا ما قام به الجيش

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أصيب ضابطان في الجيش وثالث في بجروح مختلفة في عملية طعن إثر إشكال خلال مباراة في داخل "الرست هاوس" في صور، نقلوا اثرها الى المستشفى، فيما فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة.وعلى الأثر، فرض الجيش طوقًا أمنيًا في محيط الاستراحة، وسيرَ قوّة مؤللة إلى بلدة قانا بحثًا عن شخصين آخرين يُشتبه في مشاركتهم في الاعتداء، كما نفذ حملة مداهمات في وحناويه .