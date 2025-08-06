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لبنان

عن خطة نزع السلاح.. بهاء الحريري: خطوة طال انتظارها

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:11
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رحّب بهاء الحريري بتكليف الجيش إعداد خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام، استنادًا إلى اتفاق الطائف والبيان الوزاري. 
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وعبر "إكس"، قال الحريري إن هذه "‏خطوة طال انتظارها على طريق استعادة السيادة، ونحن ندعم أي مسار جاد يُنهي وجود السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة".
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