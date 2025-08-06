عن خطة نزع السلاح.. بهاء الحريري: خطوة طال انتظارها

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رحّب بتكليف الجيش إعداد خطة لنزع السلاح قبل نهاية العام، استنادًا إلى والبيان الوزاري.وعبر "إكس"، قال إن هذه "‏خطوة طال انتظارها على طريق استعادة السيادة، ونحن ندعم أي مسار جاد يُنهي وجود السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة".