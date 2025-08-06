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لبنان

في مخيم البرج.. تجدد اطلاق النار صباح اليوم

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:25
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تجددت  صباح اليوم الاشتباكات في مخيم البرج، حيث سجل اطلاق نار كثيف ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وكان اشكال قد وقع مساء أمس في مخيم برج البراجنة بين عائلتين تطور الى اطلاق نار كثيف ادى الى حال من الهلع لدى الاهالي.
 
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