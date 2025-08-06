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لبنان

"المستقبل" لم يحسم قراره بعد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-08-2025 | 01:30
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أفادت مصادر محلية أن "تيار المستقبل" يشهد في بعض المناطق تحركات انتخابية مبكرة، وكأنه في صدد المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، رغم أن "التيار" لم يُصدر حتى الآن أي موقف رسمي يؤكد مشاركته.
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وتُسجَّل هذه التحركات خصوصاً من قبل بعض الشخصيات المحسوبة على "التيار" والطامحة للترشح، والتي بدأت بعقد لقاءات وتنظيم نشاطات سياسية وشعبية في دوائرها.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال قرار "المستقبل" النهائي بيد القيادة المركزية، وسط ترقب لموقف الرئيس سعد الحريري أو من يمثله، بشأن خوض الانتخابات أو الاستمرار في تعليق العمل السياسي كما جرى في الدورة السابقة، مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الخارجية والعائلية ايضا.

المصدر: لبنان 24
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