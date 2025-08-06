"المستقبل" لم يحسم قراره بعد

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أفادت مصادر محلية أن " " يشهد في بعض المناطق تحركات انتخابية مبكرة، وكأنه في صدد المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، رغم أن " " لم يُصدر حتى الآن أي موقف رسمي يؤكد مشاركته.وتُسجَّل هذه التحركات خصوصاً من قبل بعض الشخصيات المحسوبة على "التيار" والطامحة للترشح، والتي بدأت بعقد لقاءات وتنظيم نشاطات سياسية وشعبية في دوائرها.ويأتي ذلك في وقت لا يزال قرار "المستقبل" النهائي بيد ، وسط ترقب لموقف أو من يمثله، بشأن خوض الانتخابات أو الاستمرار في تعليق العمل السياسي كما جرى في السابقة، مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الخارجية والعائلية ايضا.