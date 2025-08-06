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لبنان

تعبيد الطرقات.. قبل الانتخابات؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-08-2025 | 01:45
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علقت مصادر مطلعة على مشاريع تعبيد الطرقات العامة والطرقات الفرعية في القرى والبلدات والتي تتركز بشكل كبير في جنوب العاصمة بيروت وصولا الى قرى الجنوب والبقاع.
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ورأت المصادر" ان حملة الصيانة العامة للطرقات الجارية حاليا لم تحصل منذ الازمة الاقتصادية عام ٢٠١٩، لكن ما يحصل اليوم يريح المواطنين الذين يتخلصون من الحفر تدريجيا".
وقالت المصادر" ان الوضع في البلد زفت وهذا ينطبق ايضا على الطرقات، لكن كيف سيصبح بعد الانتخابات".
 
المصدر: لبنان 24
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