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لبنان

الاهالي يرفعون الصوت والعام الدراسي المقبل على المحك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2025 | 02:15
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ارتفعت في الاونة الاخيرة اصوات اهالي الطلاب في المدارس الخاصة، بعد ان بدأ بعضها في نشر الاقساط الجديدة، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً وصل الى حد الـ200%.
وفي حين أكدت مصادر في "لجان الاهل" في المدارس الكاثوليكية عبر "لبنان 24" ان المعركة في بداية العام ستكون شرسة مع ادارات المدارس بشأن الاقساط، خصوصاً وان بعض الزيادات غير مبرر، أشارت مصادر في المدارس الى ان غلاء المعيشة ومطالب الاساتذة بالحصول على 85% من نسبة رواتبهم كما كانت عليه قبل الازمة دفع بادارات المدارس الى رفع اقساطها.
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في المقابل، تشير مصادر في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، الى ان بداية العام الدراسي قد تشهد الكثير من الاضرابات اذا لم يحصلوا على مطالبهم وعلى زيادات  الرواتب التي كانوا قد اتفقوا مع المدارس بشأنها.
وعليه، فان هذا العام قد لا يكون كما الاعوام السابقة حيث سيسعى كل فريق الى الحصول على مطالبه في حين سيكون الطلاب والعام الدراسي اول المتضررين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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