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لبنان

في ظروف "غامضة".. العثور على جثة ابن الـ 18 عاماً مُصابة بطلق ناري في عكار العتيقة

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:38
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عُثر على جثة الشاب رضوان محمد رضوان البالغ من العمر 18 عاماً مُصابة بطلق ناري داخل منزل أحد أشقائه في بلدة عكار العتيقة - محلة الطويلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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ونُقلت الجثة إلى مستشفى السلام في القبيات.

ولا تزال ملابسات الوفاة غامضة وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث. 
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