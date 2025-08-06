في ظروف "غامضة".. العثور على جثة ابن الـ 18 عاماً مُصابة بطلق ناري في عكار العتيقة

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عُثر على جثة الشاب البالغ من العمر 18 عاماً مُصابة بطلق ناري داخل منزل أحد أشقائه في بلدة - محلة الطويلة، وفق ما أفادت مندوبة " ".ونُقلت الجثة إلى في .ولا تزال ملابسات الوفاة غامضة وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث.