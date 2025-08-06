هل أُدرج لبنان ضمن قائمة الدول "المُقيدة" بالتعامل باليورو؟

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تم الحديث مؤخرا عن ان أدرج اعتباراً من 5 آب الحالي ضمن قائمة الدول "المُقيدة" بإجراء المعاملات المالية باليورو.وأفيد انه نتيجة لهذا القرار قد تشهد التحويلات المالية باليورو إلى لبنان تأخيرات ويُقنن الوصول إلى بالعملة الأوروبية، ما يعمّق أزمة السيولة ويزيد من عزلة القطاع المصرفي عن .وفي هذا الإطار، أشار والمالي الدكتور عبر " " إلى انه "عندما وضع لبنان على اللائحة الرمادية المخصصة للدول التي تعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم الإشارة إلى انه إذا لم يلتزم بشروط المالي (فاتف) من الممكن ان يُدرج اعتبارا من تاريخ 5 آب 2025 على لائحة الدول المُقيدة بإجراء المعاملات المالية باليورو".ولفت إلى "انه حتى الآن لم يصدر أي تأكيد أو بيان رسمي يُثبت انه تم وضع لبنان فعليا على لائحة الدول "المُقيدة" وبالتالي لا نعلم ما إذا كان هذا الأمر هو مجرد تنبيه أو تحذير او ان القرار صدر بشكل نهائي"، مشيرا إلى ان "مجموعة العمل المالي (فاتف) والإتحاد سيعقدان اجتماعاً في نهاية الشهر الحالي.