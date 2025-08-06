الرئيس عون استقبل سفيري الجزائر والمكسيك

تابع رئيس الجمهورية مع سفير كمال بو شامة، نتائج الزيارة الرسمية للجزائر.

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وجرى بحث في المحادثات التي أجراها بو شامة مع الرئيس تبّون.

كما عرض رئيس الجمهورية مع سفير في سامي النمير، العلاقات – المكسيكية وأوضاع هناك.