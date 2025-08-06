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لبنان

الرئيس عون استقبل سفيري الجزائر والمكسيك

Lebanon 24
06-08-2025 | 02:47
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تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفير الجزائر كمال بو شامة، نتائج الزيارة الرسمية للجزائر.
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وجرى بحث في المحادثات التي أجراها بو شامة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
 
كما عرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في المكسيك سامي النمير، العلاقات اللبنانية – المكسيكية وأوضاع الجالية اللبنانية هناك.
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