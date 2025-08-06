ابي رميا من بعبدا: السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها

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أكد النائب الدعم المطلق لقرار الأخير، لجهة تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ان استمرار احتلال بعض الأراضي من قبل ، والاعتداءات المتكررة تشكّل انتهاكًا فاضحًا ودائمًا لسيادة .ولفت بعد لقائه رئيس الجمهورية الى أن السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها، مؤكداً الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في مواقفه الدفاعية عن السيادة الوطنية، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على السيادة والسلم الأهلي، وأن يكون الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها.