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لبنان

ابي رميا من بعبدا: السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:10
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أكد النائب سيمون ابي رميا الدعم المطلق لقرار مجلس الوزراء الأخير، لجهة تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ان استمرار احتلال بعض الأراضي اللبنانية من قبل إسرائيل، والاعتداءات المتكررة تشكّل انتهاكًا فاضحًا ودائمًا لسيادة لبنان.
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ولفت ابي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى أن السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة الشرعية دون سواها، مؤكداً الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في مواقفه الدفاعية عن السيادة الوطنية، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على السيادة والسلم الأهلي، وأن يكون الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها.
 
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