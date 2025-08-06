Advertisement

لبنان

طقس لبنان... الحرارة ستتخطى الـ40 درجة!

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1401268-638900760598866964.jpeg
Doc-P-1401268-638900760598866964.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ، حتى غد الخميس حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة على الساحل ، حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات بخاصة في ساعات الصباح الاولى ،مع درجات حرارة دون معدلاتها لهذه الفترة من السنة ورطوبة معتدلة.

الخميس: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 40 درجة بقاعا مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات في ساعات الصباح الاولى بشكل خاص .

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة القصوى في الداخل وفوق الجبال ، بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال5 درجات و تتخطى ال40 درجة بقاعا وارتفاع محدود على الساحل بحيث تصبح ضمن معدلاتها مع رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.
مواضيع ذات صلة
الحرارة تتخطّى الـ 40 درجة.. كيف سيكون طقس الـ"ويك آند"؟
lebanon 24
06/08/2025 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة ستتخطى معدلاتها.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
06/08/2025 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستتخطى الـ35 درجة.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
lebanon 24
06/08/2025 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستتخطى الـ30 درجة.. إليكم حال الطقس خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
06/08/2025 23:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:02 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:52 | 2025-08-06
15:49 | 2025-08-06
15:39 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24