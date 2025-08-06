طقس لبنان... الحرارة ستتخطى الـ40 درجة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ، حتى غد الخميس حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها شبه ، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة على الساحل ، حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 25 و 33، بين 24 و 32، بين 18 و 35 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات بخاصة في ساعات الصباح الاولى ،مع درجات حرارة دون معدلاتها لهذه الفترة من السنة ورطوبة معتدلة.الخميس: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 40 درجة بقاعا مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات في ساعات الصباح الاولى بشكل خاص .السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة القصوى في الداخل وفوق الجبال ، بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال5 درجات و تتخطى ال40 درجة بقاعا وارتفاع محدود على الساحل بحيث تصبح ضمن معدلاتها مع رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.