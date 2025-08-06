للمرة الأولى... قائد الجيش يشارك في الاجتماع التاسع لمجموعة "Dragon Group"

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وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال Radakin، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة.