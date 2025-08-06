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لبنان

للمرة الأولى... قائد الجيش يشارك في الاجتماع التاسع لمجموعة "Dragon Group"

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:43
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 زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group، بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش .
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وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

 كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال Radakin، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة.
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