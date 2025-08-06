آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"

حصل " " على صورة لسيارة المطلوب الملقب بـ"أبو سلة" التي استهدفها الجيش في حيّ الشراونة في ، خلال عمليّة أمنيّة.

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وبحسب المعلومات، قُتِلَ "أبو سلة" مع وعباس سعدون.

وفي هذا السياق، ناشد أهالي حيّ الشراونة الجيش للتهدئة ووقف إطلاق النار مؤقتاً، من أجل تأمين خروج المواطنين العالقين داخل الحيّ وسط العمليات الأمنية الجاريّة.

كذلك، يُنفذ الجيش إنتشاراً كثيفاً ودوريات مؤللة عند دوار الجبلي في بعلبك.

وتوضيحاً للخبر المنتشر عن قيام مطلوبين بالإعتداء على مركز للجيش في وادي في بعلبك، قالت مندوبة " 24" إنّ الخبر غير صحيح، واشتعلت النيران في إطارات قرب المركز العسكريّ.