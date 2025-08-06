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لبنان

آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"

Lebanon 24
06-08-2025 | 05:13
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حصل "لبنان 24" على صورة لسيارة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ"أبو سلة" التي استهدفها الجيش في حيّ الشراونة في بعلبك، خلال عمليّة أمنيّة.
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وبحسب المعلومات، قُتِلَ "أبو سلة" مع علي فياض وعباس سعدون.
 
 
وفي هذا السياق، ناشد أهالي حيّ الشراونة الجيش للتهدئة ووقف إطلاق النار مؤقتاً، من أجل تأمين خروج المواطنين العالقين داخل الحيّ وسط العمليات الأمنية الجاريّة.
 
 
كذلك، يُنفذ الجيش إنتشاراً كثيفاً ودوريات مؤللة عند دوار الجبلي في بعلبك.
 
 
وتوضيحاً للخبر المنتشر عن قيام مطلوبين بالإعتداء على مركز للجيش في وادي فيسان في بعلبك، قالت مندوبة "لبنان 24" إنّ الخبر غير صحيح، واشتعلت النيران في إطارات قرب المركز العسكريّ.
 
 
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