Advertisement

لبنان

سامي الجميّل يلتقي سفيرة تشيكيا: بحث في التطورات والعلاقات الثنائية

Lebanon 24
06-08-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1401299-638900815124490605.jpeg
Doc-P-1401299-638900815124490605.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفيرة تشيكيا في لبنان إستر لوفروفا، في زيارة تعارف جرى خلالها التطرق إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وتشيكيا وسبل تعزيزها.
Advertisement

وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي في الحزب جورج جمهوري، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله.
مواضيع ذات صلة
رسامني بحث وسفير فرنسا في الاوضاع والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤوناً انمائية
lebanon 24
06/08/2025 23:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير بحث مع سفير إندونيسيا في تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية
lebanon 24
06/08/2025 23:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة بحث وسفير مالطا في العلاقات الثنائية
lebanon 24
06/08/2025 23:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الجميّل وسليمان بحث في التطورات وسبل تجاوز العقبات
lebanon 24
06/08/2025 23:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:02 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:52 | 2025-08-06
15:49 | 2025-08-06
15:39 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24