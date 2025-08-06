سامي الجميّل يلتقي سفيرة تشيكيا: بحث في التطورات والعلاقات الثنائية

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التقى رئيس الجميّل سفيرة تشيكيا في إستر لوفروفا، في زيارة تعارف جرى خلالها التطرق إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وتشيكيا وسبل تعزيزها.وحضر اللقاء عضو في الحزب جمهوري، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان