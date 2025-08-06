جلول من وزارة الثقافة: الحكومة نافذة أمل.. ودعم أوروبي ثقافي

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التقى الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع ،النائبة في ونائب هناء . حيث تم البحث في الأوضاع العامة.وفي تصريح لها أوضحت جلول: أنه "تم البحث في علاقة مع الإتحاد الأوروبي خاصة ما يتعلق بالشأن الثقافي".وقالت: " تشرفت بلقاء الوزير سلامة ،وكان لقاء مثمرا تطرقنا خلاله الى عدد من الشؤون الثقافية .كما اعربت عن تفاؤلها بالحكومة الحالية التي "تشكل نافذة أمل للبنان واللبنانيين ونحن على ثقة انه ثمة تغييرات إيجابية ستحصل للبنان ولشعبه".