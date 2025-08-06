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لبنان

جلول من وزارة الثقافة: الحكومة نافذة أمل.. ودعم أوروبي ثقافي

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:02
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التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع ،النائبة في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية هناء جلول. حيث تم البحث في الأوضاع العامة.
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وفي تصريح لها أوضحت جلول: أنه "تم البحث في علاقة لبنان مع الإتحاد الأوروبي خاصة ما يتعلق بالشأن الثقافي".
وقالت: " تشرفت بلقاء الوزير سلامة ،وكان لقاء مثمرا تطرقنا خلاله الى عدد من الشؤون الثقافية .

كما اعربت عن تفاؤلها بالحكومة الحالية التي "تشكل نافذة أمل للبنان واللبنانيين ونحن على ثقة انه ثمة تغييرات إيجابية ستحصل للبنان ولشعبه".
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