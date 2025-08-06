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لبنان

رئيس "التقدمي" استقبل سفير الصين

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:25
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، السفير الصيني في لبنان شن تشوان دونغ، في حضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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