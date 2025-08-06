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لبنان
رئيس "التقدمي" استقبل سفير الصين
Lebanon 24
06-08-2025
|
06:25
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استقبل رئيس
الحزب التقدمي
الإشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
في كليمنصو، السفير الصيني في
لبنان
شن تشوان دونغ، في حضور النائبين
وائل أبو فاعور
وفيصل
الصايغ
، نائب
رئيس الحزب
زاهر رعد، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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