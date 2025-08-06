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لبنان

تعديل رحلات... إليكم البيان التالي من طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:21
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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
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"عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 05 آب 2025، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية بأنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من 08 آب ولغاية 11 آب 2025 من باريس، نيس، ميلانو، فرانكفورت، اسطنبول، لارنكا، القاهرة بغداد، النجف، ابو ظبي، جدة، الدمام، لاغوس، اكرا وابيدجان وإليها، سواء عبر تبكير مواعيد الأقلاع او تأخيرها وفقاً للتالي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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