تعديل رحلات... إليكم البيان التالي من طيران الشرق الأوسط

صدر عن البيان التالي:

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"عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 05 آب 2025، تعلن شركة - الخطوط الجوية بأنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من 08 آب ولغاية 11 آب 2025 ، نيس، ، فرانكفورت، ، لارنكا، ، النجف، ابو ظبي، جدة، الدمام، لاغوس، اكرا وابيدجان وإليها، سواء عبر تبكير مواعيد الأقلاع او تأخيرها وفقاً للتالي: