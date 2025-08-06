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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء غداً

Lebanon 24
06-08-2025 | 06:45
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7-8-2025، في القصر الجمهوريّ، لاستكمال النقاش في البند الأوّل من جلسة 5-8-2025.
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