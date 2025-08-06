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لبنان

"العبرة في التنفيذ"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2025 | 06:50
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على الرغم من كل الاشادات التي صدرت منذ يوم أمس بقرار مجلس الوزراء المتعلق بحصرية السلاح بيد القوى العسكرية فقط، الا ان مصادر سياسية متابعة أبدت تخوفها من هذا القرار، معتبرة انه لا يزال حتى الساعة مجرد حبر على ورق، وحتى لو أن الجيش وضع تصوره لسبل الحل، الا أن العبرة تبقى دائماً في التنفيذ وفي الخواتيم.
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واستعان المصدر بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري "ما تقول فول تيصير بالمكيول" معتبراً أن التجارب السابقة وخصوصاً في موضوع السلاح الفلسطيني لا تبشر بالخير، لا سيما بعد الكلام الاخير للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي رفض فيه تسليم السلاح ما قد يدل على مواجهة تنتظر البلاد في الاشهر المقبلة قد تصل الى حد المواجهة المسلحة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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