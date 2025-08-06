"حزب الله" يزور كرامي.. كيف يقيم التطورات؟

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زار وفد من ضم النائبين ورائد برو والدكتور خليل ، رئيس الكرامة النائب فيصل كرامي في منزله بالرملة البيضاء، وذلك ضمن الجولة السياسية التي يقوم بها الحزب على عدد من القيادات، بحضور عثمان ومستشار كرامي للشؤون السياسية علاء جليلاتي.وبحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله، تناول اللقاء مختلف الطارئة على المستوى اللبناني، كما تم التطرق إلى المستجدات في الساحتين والعربية، وخصوصًا ما يتعلق بتطبيق القرار 1701 والقرار الصادر عن الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة.وأكد النائب علي عمار بعد اللقاء ضرورة عدم إفساح المجال أمام العدو الصهيوني لزرع الفتن التي قد تهدد السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن قيادة الحزب بصدد تقييم ما جرى أمس، وعلى ضوء هذا التقييم سيتخذ القرار المناسب، لأن حزب الله كان ولا يزال الطرف الأحرص على السلم الأهلي.وعن التطورات السياسية، قال عمار إن الورقة التي حملها الموفد الأميركي توم براك لا يمكن وصفها بالأميركية، بل هي إسرائيلية شكلًا ومضمونًا، محذرًا من أن ما تستهدفه عبر هذه الورقة يتطلب تنبهًا لبنانيًا واسعًا، خصوصًا أن والدولة التزمتا، فيما الطرف غير الملتزم يبقى إسرائيل.وختم عمار مؤكدًا حرص حزب الله على مؤسسة ، وعلى العلاقة التكاملية معه باعتبارها صمام أمان للوطن.