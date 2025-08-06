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لبنان

أوساط "حزب الله" تسأل: "أين إيران"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2025 | 07:15
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تتحدث أوساط مقربة من "الثنائي الشيعي" عن وجود تململ داخل بيئة "حزب الله" الشعبية بسبب "الصمت الإيراني" إزاء ما يشهدهُ الحزب في لبنان خلال الآونة الأخيرة.
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وتتحدث المصادر عن أنَّ "التصريحات الرسمية الإيرانية" غائبة بشكلٍ كبير عن الحزب، خصوصاً بعدما أقرّت الحكومة، أمس الثلاثاء، بند حصرية السلاح بيد الدولة. 
 
التململ القائم يشير إلى أن "حزب الله" بات متروكاً لوحده في ظلّ ما يواجهه من تبدّلات، ما يثير تساؤل عن دور إيران وموقفها بشأن مصير "حزب الله" لاسيما مع إقرار حصر السلاح.
 
وتتوقع المصادر أن يصدر شيء ما عن القيادة الإيرانية لـ"حفظ ماء الوجه"، لكنه في الوقت نفسه يُعتبر الإنكفاء الإيراني تجاه لبنان تحولاً كبيراً لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية خلال شهر حزيران الماضي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

خاص

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