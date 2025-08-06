أوساط "حزب الله" تسأل: "أين إيران"؟

تتحدث أوساط مقربة من " " عن وجود تململ داخل بيئة " " الشعبية بسبب "الصمت " إزاء ما يشهدهُ الحزب في خلال الآونة الأخيرة.

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وتتحدث المصادر عن أنَّ "التصريحات الرسمية " غائبة بشكلٍ كبير عن الحزب، خصوصاً بعدما أقرّت الحكومة، أمس الثلاثاء، بند حصرية السلاح بيد الدولة.

التململ القائم يشير إلى أن "حزب الله" بات متروكاً لوحده في ظلّ ما يواجهه من تبدّلات، ما يثير تساؤل عن دور وموقفها بشأن مصير "حزب الله" لاسيما مع إقرار حصر السلاح.

وتتوقع المصادر أن يصدر شيء ما عن القيادة الإيرانية لـ"حفظ ماء الوجه"، لكنه في الوقت نفسه يُعتبر الإنكفاء الإيراني تجاه لبنان تحولاً كبيراً لاسيما بعد الحرب - الإيرانية خلال شهر حزيران الماضي.