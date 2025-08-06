هل ستحضر وزيرة البيئة جلسة مجلس الوزراء؟

أعلنت وزيرة البيئة للـ"أم تي في"، أنّها ستحضر جلسة يوم غدّ الخميس، بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث في البند الأوّل وبورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك.

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