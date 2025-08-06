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لبنان

هل ستحضر وزيرة البيئة جلسة مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:27
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أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين للـ"أم تي في"، أنّها ستحضر جلسة مجلس الوزراء يوم غدّ الخميس، بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث في البند الأوّل وبورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك.
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