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لبنان

الرئيس عون: دعم دولي وتأكيد سيادي في لقاءات سياسية وإنمائية وثقافية

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:38
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية وثقافية، تناولت ملفات سيادية وإنمائية ودعماً دولياً للبنان في مجالات عدة.

نيابياً، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.
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وأكد أبي رميا بعد اللقاء دعمه الكامل لمواقف مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون، معتبراً أن ما طُرح خلال الجلسة يمثّل انتقالاً نوعياً في مقاربة قضايا السيادة، والتي ظلت لفترة طويلة من المحرّمات. وأوضح أن هذا التوجّه يؤكد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشدداً على أن حماية السيادة تتطلب معالجة الشقين الداخلي والخارجي، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

ودعا أبي رميا إلى التعاطي مع المرحلة الجديدة بواقعية وحكمة، مؤكداً أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب تضافر كل القوى السياسية تحت كنف الدولة، للحفاظ على السيادة والوحدة والسلم الأهلي.

وفي سياق إنمائي، التقى الرئيس عون عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، حيث تم بحث مشاريع إنمائية أساسية في منطقة المتن الأعلى، إلى جانب التطورات العامة.

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير الجزائر كمال بو شامة، حيث جرى عرض لنتائج زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد بو شامة استمرار بلاده في دعم لبنان والاستعداد لتقديم المساعدة في مجالات متعددة.

كما استقبل الرئيس عون سفير لبنان في المكسيك سامي النمير، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية، وأوضاع الجالية اللبنانية التي يزيد عددها عن 800 ألف شخص وتساهم بنسبة 11 في المئة من الناتج القومي المكسيكي.

ثقافياً، التقى الرئيس عون المدير الإقليمي لمنظمة الأونيسكو في بيروت باولو فونتان، بحضور وزير الإعلام بول مرقص. وتناول اللقاء المشاريع المشتركة في مجالات الثقافة والإعلام والتراث، لا سيما إعادة تأهيل أرشيف تلفزيون لبنان، وتوسيع المراكز الثقافية في المناطق.

ورحّب الرئيس عون بالسيد فونتان، مثنياً على جهود الأونيسكو ودعمها للبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارتي الإعلام والثقافة في مشاريع مستقبلية
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