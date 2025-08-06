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لبنان

عمره 11 عاماً... هذه هويّة شهيد "غارة تولين" (صورة)

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:41
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علم "لبنان 24"، أنّ الطفل عباس مرعي عواله، والذي يبلغ من العمر 11 عاماً، استشهد في الغارة التي شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيليّة، على منزل في بلدة تولين، في جنوب لبنان.
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كذلك، أُصيب والد الفتى بجروحٍ خطيرة.
  
 
 
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