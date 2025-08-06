عمره 11 عاماً... هذه هويّة شهيد "غارة تولين" (صورة)

علم " "، أنّ الطفل عباس مرعي عواله، والذي يبلغ من العمر 11 عاماً، استشهد في الغارة التي شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيليّة، على منزل في بلدة تولين، في .

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كذلك، أُصيب والد الفتى بجروحٍ خطيرة.