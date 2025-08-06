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لبنان

إصابة 3 عسكريين على أوتوستراد المصيلح - الزهراني

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:57
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أُصيب 3 عسكريين في الجيش، بعدما انقلبت آليتهم على أوتوستراد المصيلح - الزهراني.
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ونُقِلَ العسكريّون إلى مستشفى الراعي للعلاج.
 
 
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