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لبنان

باسيل استقبل رئيس بلدية حوش بردى

Lebanon 24
06-08-2025 | 08:34
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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس بلدية حوش بردى الياس أبو خليل بحضور النائب سامر التوم ومنسق القضاء جان بولس.
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كما إستقبل رئيس بلدية خربة قنافار جهاد خاطر، بحضور النائب شربل مارون، ومنسق القضاء ميلاد كيوان.
 
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