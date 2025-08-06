باسيل استقبل رئيس بلدية حوش بردى

إستقبل رئيس رئيس بلدية حوش بردى الياس بحضور النائب سامر التوم ومنسق جان بولس.

Advertisement

كما إستقبل رئيس بلدية خربة قنافار جهاد خاطر، بحضور النائب شربل مارون، ومنسق القضاء ميلاد .