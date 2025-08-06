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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود في منطقة غزير... هذا ما كان يفعله

Lebanon 24
06-08-2025 | 08:36
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في عدد من مناطق قضاء كسروان.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

– ح. ع. (مواليد عام 1990، سوري)

بتاريخ 25-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة غزير، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة من نوع “نيسان” لون أبيض، تم ضبطها.

بتفتيشه والسيارة، عُثر بحوزته على:

/10/ أكياس بداخلها علب مدوّن عليها “$50” تحتوي على مادة الكوكايين
/6/ أكياس بداخلها علب مدوّن عليها “NET” تحتوي على مادة الكوكايين
كيسين بداخلهما علب مدوّن عليها “$100” تحتوي على مادة باز الكوكايين
كيس بداخله علب مدوّن عليها “VIP $100” تحتوي على مادة الكوكايين
مبلغ مالي
بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المواد المخدّرة على عدد من الزبائن في مناطق عدّة ضمن قضاء كسروان.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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