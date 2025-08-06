شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود في منطقة غزير... هذا ما كان يفعله

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في عدد من مناطق قضاء كسروان.على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:– ح. ع. (مواليد عام 1990، سوري)بتاريخ 25-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة ، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة من نوع “نيسان” لون أبيض، تم ضبطها.بتفتيشه والسيارة، عُثر بحوزته على:/10/ أكياس بداخلها علب مدوّن عليها “$50” تحتوي على مادة الكوكايين/6/ أكياس بداخلها علب مدوّن عليها “NET” تحتوي على مادة الكوكايينكيسين بداخلهما علب مدوّن عليها “$100” تحتوي على مادة باز الكوكايينكيس بداخله علب مدوّن عليها “VIP $100” تحتوي على مادة الكوكايينمبلغ ماليبالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المواد المخدّرة على عدد من الزبائن في مناطق عدّة ضمن قضاء كسروان.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.