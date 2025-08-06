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لبنان

إستراحة صور: إشكال بسبب خلاف على مباراة كرة قدم

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:02
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صدر عن إدارة "استراحة صور" البيان التوضيحي التالي:

مساء يوم الثلاثاء ٥ آب، وقع إشكال فردي بين عدد من الأشخاص داخل المنتجع، نتج عنه إصابة بعض الأفراد بجروح نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.
وقد تبيّن لاحقًا أنّ الحادث ناجم عن خلاف شخصي بحت على خلفية مباراة كرة قدم بين المتورطين.
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تدخّل فريق الأمن في المنتجع فورًا، وتم احتواء الموقف والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة التي حضرت على الفور وفتحت تحقيقًا بالحادث. كما تؤكد إدارة المنتجع أنّ القوى الأمنية قامت بالكشف داخل المنشأة فور وقوع الإشكال، ولم يكن أي من المتورطين متواجدًا في حينه.

وتنفي الإدارة ما تم تداوله عن حصول مداهمات داخل المنتجع، موضحة أنّ المداهمات التي قامت بها القوى الأمنية جرت في مناطق أخرى خارج المنشأة ضمن التحقيقات الجارية.

وإذ تأسف إدارة استراحة صور لوقوع هذا الحادث الفردي، فهي تؤكد التزامها التام بالتعاون مع الجهات المعنية، وحرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان أمن جميع روادها وموظفيها. كما تدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر أخبار غير دقيقة.
 
 
 
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