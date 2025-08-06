الجنرال كولوسي يلتقي سلطات بنت جبيل: لدعم عودة الحياة إلى طبيعتها

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التقى قائد القطاع في اليونيفيل، الجنرال دافيد كولوسي، اليوم رئيس ، الدكتور ، في لقاء أول يهدف إلى تعزيز التعارف المتبادل وفهم احتياجات .عقب ذلك، التقى الجنرال كولوسي قائمقام ، السيد شربل عزيز . وخلال اللقاءين، تم تسليط الضوء على الصعوبات التي واجهتها المدينة خلال النزاع الأخير، لا سيما نقص المياه والكهرباء للسكان، مشددًا على القطاع الغربي في اليونيفيل بدعم السكان في جهود .كما جدد الجنرال كولوسي خلال اللقاءين التزام اليونيفيل بالتعاون ودعم من أجل تسهيل العودة الآمنة للسكان المحليين إلى منازلهم وتحسين ظروفهم المعيشية.وتواصل اليونيفيل التزامها بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين المجتمعات المحلية.