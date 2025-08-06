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لبنان

الجنرال كولوسي يلتقي سلطات بنت جبيل: لدعم عودة الحياة إلى طبيعتها

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:14
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التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل، الجنرال دافيد كولوسي، اليوم رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل، الدكتور علي شعيتو، في لقاء أول يهدف إلى تعزيز التعارف المتبادل وفهم احتياجات المجتمع المحلي.
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عقب ذلك، التقى الجنرال كولوسي قائمقام بنت جبيل، السيد شربل عزيز العلم. وخلال اللقاءين، تم تسليط الضوء على الصعوبات التي واجهتها المدينة خلال النزاع الأخير، لا سيما نقص المياه والكهرباء للسكان، مشددًا على التزام القطاع الغربي في اليونيفيل بدعم السكان في جهود إعادة الإعمار.

كما جدد الجنرال كولوسي خلال اللقاءين التزام اليونيفيل بالتعاون ودعم الجيش اللبناني من أجل تسهيل العودة الآمنة للسكان المحليين إلى منازلهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتواصل اليونيفيل التزامها بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين المجتمعات المحلية.
 
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