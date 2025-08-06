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لبنان

حادث سير في بشامون وسقوط جرحى

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:31
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وقع حادث سير مروّع في بشامون، وأشارت المعلومات إلى سقوط عدد من الجرحى.
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