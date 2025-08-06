السفير العراقي من معراب: لتعزيز التعاون بين بيروت وبغداد

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استقبل في معراب، السفير في محمد رضا الحسيني، يرافقه السكرتير الأول في السفارة الدكتور زيد الأسدي، بحضور النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، وعضو الجهاز روجيه راجح.وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع والمستجدات الإقليمية، إضافة إلى العلاقات التاريخية بين لبنان والعراق.وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين.