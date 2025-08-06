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لبنان

وزير الداخلية ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:56
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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والإدارات المعنية، إلى جانب عدد من الجمعيات المتخصصة بشؤون السلامة المرورية.
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وخلال الاجتماع، عُرض واقع السلامة المرورية في لبنان، والخطط المعتمدة لتعزيز السلامة على الطرق.
 كما نوقشت مجموعة من الأفكار والمقترحات الهادفة إلى وضع الأمور على سكة التحسين، وصولا إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد قابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير الحجار "ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتفعيل التنسيق في ما بينها"، مشددا على "أهمية التوعية المستمرة وتطبيق القوانين بحزم، إضافة إلى تحديث البنية التحتية المرورية بما يسهم في حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".
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