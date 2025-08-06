عن جلسة حصر السلاح... تصريح جديد لوزير الصحّة

قال ركان ناصرالدين: "حاولنا أمس الخروج بصيغة جامعة لتجنّب "المشكل" لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح وذلك في ظل غياب وزيرين من ".

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وأضاف لـ"الجديد": "رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس".