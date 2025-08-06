28
o
بيروت
32
o
طرابلس
24
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن جلسة حصر السلاح... تصريح جديد لوزير الصحّة
Lebanon 24
06-08-2025
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الصحة
ركان ناصرالدين: "حاولنا أمس الخروج بصيغة جامعة لتجنّب "المشكل" لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة
نواف سلام
على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح وذلك في ظل غياب وزيرين من
الثنائي
الشيعي
".
Advertisement
وأضاف لـ"الجديد": "رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة
مجلس الوزراء
ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس".
مواضيع ذات صلة
ضغوط أميركيّة على لبنان وآلية حصر السلاح أمام مجلس الوزراء الثلاثاء
Lebanon 24
ضغوط أميركيّة على لبنان وآلية حصر السلاح أمام مجلس الوزراء الثلاثاء
06/08/2025 23:43:33
06/08/2025 23:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: استكمال البحث في بند حصر السلاح سيمتد إلى الجلسة المقبلة وربما إلى جلسات إضافية
Lebanon 24
مرقص: استكمال البحث في بند حصر السلاح سيمتد إلى الجلسة المقبلة وربما إلى جلسات إضافية
06/08/2025 23:43:33
06/08/2025 23:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة (العربية)
Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة (العربية)
06/08/2025 23:43:33
06/08/2025 23:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
06/08/2025 23:43:33
06/08/2025 23:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
16:28 | 2025-08-06
06/08/2025 04:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
Lebanon 24
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
15:57 | 2025-08-06
06/08/2025 03:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان
Lebanon 24
رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان
15:57 | 2025-08-06
06/08/2025 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:40 | 2025-08-06
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:28 | 2025-08-06
وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
16:02 | 2025-08-06
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
15:57 | 2025-08-06
لبنان يتجاوز قطر في بداية مشواره الآسيوي... والأنظار نحو أستراليا
15:57 | 2025-08-06
رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان
15:52 | 2025-08-06
مسؤول فلسطيني بارز يزور لبنان قريباً
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 23:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 23:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 23:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24