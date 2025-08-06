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لبنان

عن جلسة حصر السلاح... تصريح جديد لوزير الصحّة

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:13
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قال وزير الصحة ركان ناصرالدين: "حاولنا أمس الخروج بصيغة جامعة لتجنّب "المشكل" لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح وذلك في ظل غياب وزيرين من الثنائي الشيعي".
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وأضاف لـ"الجديد": "رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس". 
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