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لبنان

نقابة عمال المخابز: كفى تشهيرًا برغيف الخبز وسمعة الأفران

Lebanon 24
06-08-2025 | 10:45
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صدر عن رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، النقابي شحادة المصري، بيان استنكر فيه "الاستهتار المتكرر برغيف الخبز وكرامة عمال الأفران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات مسيئة تضر بسمعة الأفران والعاملين فيها".
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وقال المصري: "كفى تهاونًا واستهتارًا برغيف الخبز، فبين الحين والآخر تنتشر فيديوهات مقززة على مواقع التواصل، واليوم تطال هذه الفيديوهات شركة أفران شمسين في خلدة، المعروفة منذ عشرات السنين بجودة منتجاتها".

وأشار إلى أن "عمال الأفران هم الشريك الأساسي في الإنتاج، يعملون في ظروف شاقة ودرجات حرارة مرتفعة لتأمين الرغيف للمواطنين، ومن أولوياتهم الحفاظ على جودة وسلامة الخبز".

ولفت المصري إلى أن "الحديث عن وجود حشرة داخل ربطة خبز أمر غير منطقي نظراً إلى بيئة العمل المليئة بالضجيج والمراقبة، وفي حال كانت هذه الفيديوهات صحيحة، كان من الأجدى التوجه مباشرة إلى الجهات المعنية كوزارة الصحة والبلديات والأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، بدلاً من التشهير".

وختم بالقول: "رغيف الخبز أمانة في أعناق الجميع، ويجب الحفاظ على سمعته وجودته، ومحاسبة كل من يسيء إلى هذا القطاع الحيوي أو يسعى لتشويه صورته لأغراض مشبوهة".
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