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لبنان

جنبلاط استقبل وفداً من هيئة العلماء المسلمين

Lebanon 24
06-08-2025 | 11:51
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ سالم الرافعي، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.
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وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، وأشاد الوفد بجهود ومواقف جنبلاط لتحصين السلم الأهلي في البلد.
 
 
 
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