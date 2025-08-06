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لبنان

بالصورة.. إسرائيل تلقي "مناشير تحريضية" في الجنوب!

Lebanon 24
06-08-2025 | 12:21
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أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على إلقاء مناشير تحريضية على ساحة بركة مدينة ميس الجبل في جنوب لبنان.
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وفي ما يلي صورة للمنشور الذي تم إلقاؤه: 
 
 
 
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