Advertisement

لبنان

جمعية "جاد": الجيش هو السد المنيع بوجه آفة المخدرات

Lebanon 24
06-08-2025 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1401453-638901072688111538.PNG
Doc-P-1401453-638901072688111538.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّبت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" في بيان، اليوم الأربعاء، بالعملية التي نفذها الجيش وأسفرت عن مقتل 3 من أخطر تجار المخدرات من بينهم المدعو "أبو سلة".
Advertisement
وأكدت الجمعية أنَّ "العملية البطولية التي حصلت، تؤكد أن الجيش هو الضامن الأول لأمن اللبنانيين، والسد المنيع بوجه آفة المخدرات التي تهدد المجتمع ومستقبل الأجيال"، وأضافت: "لكن، ورغم أهمية الإنجاز، لا يمكن تجاهل السؤال الأخطر.. لو سمحت الظروف وتم توقيف أبو سلة حياً، أما كان من الممكن أن يكشف أسماء النافذين الذين وفروا له الغطاء وتلقوا الرشاوى لتسهيل تحركاته؟ أبو سلة" لم يكن وحده، وخلفه شبكة من المتورطين في قتل شبابنا بأخطر آفة وهي المخدرات، شركاء في الجريمة ولو لبسوا ربطة عنق أو حملوا ألقابا رسمية".
 
وجددت الجمعية "التحية للجيش اللبناني على شجاعته وحرفيته"، مطالبة "الدولة بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، لأن العدالة لا تكتمل برصاصة بل بكشف الحقائق ومحاسبة الشركاء".

 
مواضيع ذات صلة
المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع
lebanon 24
07/08/2025 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريرك الأرمن الكاثوليك في عيد الجيش: تبقى صمّام أمان للبنان وحصناً منيعاً في وجه التحديات
lebanon 24
07/08/2025 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جمعية تطالب بخطة وطنية شاملة لمكافحة الإدمان!
lebanon 24
07/08/2025 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا
lebanon 24
07/08/2025 04:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
17:05 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24