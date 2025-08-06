28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جمعية "جاد": الجيش هو السد المنيع بوجه آفة المخدرات
Lebanon 24
06-08-2025
|
12:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحّبت جمعية "جاد -
شبيبة
ضد المخدرات" في بيان، اليوم الأربعاء، بالعملية التي نفذها الجيش وأسفرت عن مقتل 3 من أخطر تجار المخدرات من بينهم المدعو "أبو سلة".
Advertisement
وأكدت الجمعية أنَّ "العملية البطولية التي حصلت،
تؤكد أن الجيش هو الضامن الأول لأمن اللبنانيين، والسد المنيع بوجه آفة المخدرات التي تهدد المجتمع ومستقبل الأجيال"، وأضافت: "لكن، ورغم أهمية الإنجاز، لا يمكن تجاهل السؤال الأخطر.. لو سمحت الظروف وتم توقيف أبو سلة حياً، أما كان من الممكن أن يكشف أسماء النافذين الذين وفروا له الغطاء وتلقوا الرشاوى لتسهيل تحركاته؟ أبو سلة" لم يكن وحده، وخلفه شبكة من المتورطين في قتل شبابنا بأخطر آفة وهي المخدرات، شركاء في الجريمة ولو لبسوا ربطة عنق أو حملوا ألقابا رسمية".
وجددت الجمعية "التحية للجيش
اللبناني على
شجاعته وحرفيته"، مطالبة "الدولة بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، لأن العدالة لا تكتمل برصاصة بل بكشف الحقائق ومحاسبة الشركاء".
مواضيع ذات صلة
المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع
Lebanon 24
المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع
07/08/2025 04:20:17
07/08/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريرك الأرمن الكاثوليك في عيد الجيش: تبقى صمّام أمان للبنان وحصناً منيعاً في وجه التحديات
Lebanon 24
بطريرك الأرمن الكاثوليك في عيد الجيش: تبقى صمّام أمان للبنان وحصناً منيعاً في وجه التحديات
07/08/2025 04:20:17
07/08/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جمعية تطالب بخطة وطنية شاملة لمكافحة الإدمان!
Lebanon 24
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جمعية تطالب بخطة وطنية شاملة لمكافحة الإدمان!
07/08/2025 04:20:17
07/08/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا
Lebanon 24
وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا
07/08/2025 04:20:17
07/08/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نمو بفارق واسع
Lebanon 24
نمو بفارق واسع
17:55 | 2025-08-06
06/08/2025 05:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار فلكية
Lebanon 24
أسعار فلكية
17:30 | 2025-08-06
06/08/2025 05:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة الحكومة اليوم
Lebanon 24
مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة الحكومة اليوم
17:05 | 2025-08-06
06/08/2025 05:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر غارات دير سريان.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف المحمودية ووادي برغز جنوباً
Lebanon 24
إثر غارات دير سريان.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف المحمودية ووادي برغز جنوباً
16:46 | 2025-08-06
06/08/2025 04:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:55 | 2025-08-06
نمو بفارق واسع
17:30 | 2025-08-06
أسعار فلكية
17:05 | 2025-08-06
مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة الحكومة اليوم
16:46 | 2025-08-06
إثر غارات دير سريان.. قصفٌ إسرائيلي يستهدف المحمودية ووادي برغز جنوباً
16:40 | 2025-08-06
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:28 | 2025-08-06
وزير المهجرين: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
07/08/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24